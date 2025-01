Nella ripresa espulsi i due tecnici Vanoli e Motta per spinte reciproche

E’ finito 1-1 il derby della Mole tra Torino e Juventus, valido per la 20a giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: Yildiz con una magia sblocca il risultato all’8′, Vlasic pareggia i conti nel recupero con un tiro potente e angolato dal limite dell’area. Nella ripresa vengono espulsi per spinte reciproche i due tecnici Vanoli e Motta. La Vecchia Signora chiude in attacco ma il risultato non cambia più. I bianconeri salgono così a 33 punti in classifica, a meno tre dalla Lazio attualmente quarta, mentre i granata avanzano a quota 22.

🔚 Il Derby di Torino termina nel segno dei 🔟!

Yildiz ↔️ Vlasic #TorinoJuve pic.twitter.com/2ba0waJzdV — Lega Serie A (@SerieA) January 11, 2025

