Il tecnico giallorosso nella conferenza stampa in vista della sfida col Bologna: "Dispiace divieto trasferta nostri tifosi"

Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Bologna. Tanti gli argomenti trattati, dal derby al mercato, passando per Pellegrini fino al divieto di trasferta imposto ai tifosi romanisti.

Mercato? Ci servono giocatori da Roma

“I problemi si affrontano uno alla volta. Se penso a giugno significa che non sono concentrato sul Bologna. C’è un grande lavoro da fare e lo stiamo facendo, sappiamo che ci sono delle difficoltà e a gennaio dobbiamo trovare giocatori da Roma, ma non è detto che si trovino”, ha detto Ranieri che ha poi aggiunto: “Cerchiamo giocatori che ci diano un qualcosa in più. Prendere per prendere non faccio acquistare nessuno, i nuovi acquisti dovranno darci qualcosa in più. Si può sempre sbagliare, il calcio è bello per questo. Stiamo pensando al mercato di adesso e alla partita di Bologna, io sono concentrato al 100% su questa sfida”. “Abbiamo ampia visione su tutto, ma non è una priorità. Dobbiamo trovare giocatori da Roma, è inutile dare polvere agli occhi dei nostri tifosi. Chi viene deve essere all’altezza, se sbagliamo io e Ghisolfi ce ne assumeremo le responsabilità. Le Fée? Ieri mi ha salutato ed ero dispiaciuto. Gli ho detto che è stato sfortunato per i cambi di allenatore e io non l’ho mai potuto provare perché ho dovuto dare delle priorità, ma lui mi piaceva molto”, . “Chi soffre troppo a stare qua, e io posso capirlo perché anche io da giocatore lasciai la Roma, può andare via per giocare. Le Fée è sceso di categoria come feci io, è andato lì perché conosce l’allenatore. Se non lo riscattano avremo un giocatore più maturo. In caso di addio, invece, la Roma incasserà una plusvalenza”, ha spiegato.

Concentrati dopo il derby

“Concentrati dopo il derby? Da allenatore devo mettere in guardia la squadra, anche se non credo ce ne sia bisogno. Sono convinto che faremo una buonissima partita. Sappiamo come gioca il Bologna, ora dobbiamo metterle in pratica”, ha spiegato il tecnico di San Saba.

Pellegrini si allena sempre da primo della classe

Inevitabile un passaggio sul capitano Lorenzo Pellegrini, galvanizzato dopo il gol nella Stracittadina che ha allontanato i mugugni e i malumori della piazza nei suoi confronti. “Ora godiamoci questo Pellegrini, si allena sempre da primo della classe. Oggi l’ho visto concentrato, sabato sera deciderò”, ha spiegato il tecnico che ha parlato anche di Soulé, un altro giocatore che non sta vivendo un momento facile: “Si applica molto e mi piace. Non ha fatto alcuna richiesta, sono convinto che avrà un futuro roseo alla Roma”, ha detto Ranieri. “Soulé è bravo, ma a me piacciono i giocatori pratici e lo chiedo anche a lui. Non può fare troppi tocchi, deve essere decisivo e lui ci arriverà perché ha tutto per riuscirci”, ha aggiunto ancora il tecnico. “Se temo un calo di tensione? Saremmo degli sciocchi. Derby importante perché abbiamo giocato contro una grande squadra, sono stato molto contento di aver vinto”, ha sottolineato.

Vengo rispettato perché sono aperto e leale

“Io come un Re Mida per i romanisti? Non voglio sentirmi un papà e un nonno, voglio solo avere rispetto. Tutto ciò che faccio lo faccio con il cuore in mano, ma come ogni umano posso sbagliare. I nostri tifosi possono essere convinti che se sbaglio è per cercare di migliorare la Roma. Credo che tutti lo percepiscano, vengo rispettato perché sono aperto e leale”, ha detto ancora Ranieri. “Esiste una mentalità da casa e una da trasferta? Manca l’aspetto motivazionale e mentale che ti fa dare di più. Noi ci siamo vicini e stiamo crescendo, lo abbiamo visto contro Tottenham e Milan. Mancano pochi giorni alla vittoria fuori casa, prima o poi deve arrivare. So che contro il Bologna sarà una bella partita con due squadre che si daranno battaglia. Il Bologna è super organizzato, ha una mentalità aggressiva e noi dobbiamo essere bravi a trovare la via giusta”, ha aggiunto.

Dispiace divieto trasferta nostri tifosi

“Mi dispiace che i nostri tifosi non possano venire, per noi sono troppo importanti. Mi auguro che si possa fare qualcosa”, ha poi sottolineato Ranieri in merito al divieto di trasferta per i tifosi giallorossi decisa dal prefetto di Bologna, decisione presa in seguito alle determinazioni del Comitato di Analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive.

