Per i supporter giallorossi negate le partite di Bologna e Udine in programma il 12 e il 26 gennaio. Ai biancocelesti vietate Verona e Cagliari previste per il 19 gennaio e il 3 febbraio

Il Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, ha vietato ai tifosi di Roma e Lazio, le quattro trasferte previste per i match calcistici Bologna-Roma e Udinese-Roma, in programma il 12 e il 26 gennaio, Hellas Verona-Lazio e Cagliari-Lazio previste per il 19 gennaio e il 3 febbraio.

Il divieto dopo gli scontri nel derby

Il divieto è scaturito dopo quanto accaduto nel pre partita del derby che si è disputato allo stadio Olimpico di Roma domenica 5 gennaio, dove sono stati sequestrati dai poliziotti della questura di Roma, bastoni, coltelli, mazze, bombe carta e tubi di plastica dove era state inserita delle lamette da taglierino per trasformarle in lance. Il sequestro del materiale da parte della polizia ha evitato che potessero avvenire scontri e tafferugli. Il bilancio della gestione dell’ordine pubblico nel pre e nel post partita è stato eccellente.

Roma Club Montecitorio: “Divieto a trasferte per tifosi giallorossi immotivato”

“Il divieto per le trasferte dei tifosi romani per il prossimo mese è incomprensibile e immotivato. Le trasferte sono un momento di passione popolare che coinvolge sempre più famiglie e giovani e rappresentano, in un calcio sempre più piegato agli interessi del business, una delle cose più belle e positive. Peraltro il derby si è svolto per la grande maggioranza dei tifosi in una condizione di festa senza particolari problemi di ordine pubblico. Auspichiamo che il divieto venga revocato”. Lo dichiarano Paolo Cento e Gianluca Caramanna, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Roma club Montecitorio.

