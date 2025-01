L'annuncio a poche ore dal match contro il Peterborough nel terzo turno della FA Cup

L’Everton ha esonerato l’allenatore Sean Dyche giovedì, con il club della Premier League scivolato in zona retrocessione. L’Everton ha annunciato la decisione poche ore prima che la squadra ospitasse il Peterborough nel terzo turno della FA Cup.

La nota del club

“Il processo per nominare un nuovo allenatore è in corso e un aggiornamento verrà fornito a tempo debito”, ha affermato il club in una dichiarazione. Una decisione che a dir poco sorprendente, vista la tempistica.

Club statement. — Everton (@Everton) January 9, 2025

