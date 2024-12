L'accordo "ha ricevuto le necessarie approvazioni normative da parte della Premier League, della Women's Professional Leagues Limited, della Football Association e della Financial Conduct Authority"

Il gruppo Friedkin è il nuovo proprietario dell’Everton. L’accordo “ha ricevuto le necessarie approvazioni normative da parte della Premier League, della Women’s Professional Leagues Limited, della Football Association e della Financial Conduct Authority“, si legge in una nota del club inglese.

La nota: “Ci impegniamo a condurre l’Everton in una nuova entusiasmante era”

“La giornata di oggi segna un’importante opportunità e motivo di grande orgoglio per il Gruppo Friedkin in quanto diventiamo custodi di questa iconica squadra di calcio – ha dichiarato Marc Watts, presidente esecutivo dell’Everton scelto dalla famiglia Friedkin – Ci impegniamo a condurre l’Everton in una nuova entusiasmante era sia dentro che fuori dal campo. Fornire stabilità finanziaria immediata al club è stata la chiave fondamentale, siamo lieti di aver raggiunto questo obiettivo. Anche se riportare l’Everton al posto che gli spetta in Premier League richiederà tempo, la giornata odierna è il primo passo di questo viaggio”.

Club Statement: Everton Football Club acquired by Roundhouse Capital Holdings Limited, part of The Friedkin Group. 🔵 — Everton (@Everton) December 19, 2024

Dan Friedkin: “L’Everton rappresenta un’orgogliosa eredità”

“L’Everton rappresenta un’orgogliosa eredità e siamo onorati di diventare custodi di questa grande istituzione – ha sottolineato Dan Friedkin in un messaggio ai tifosi dei Toffees – Il Gruppo Friedkin è una famiglia eterogenea di aziende con un’impronta globale che abbraccia settori quali lo sport, l’automotive, l’intrattenimento, l’hospitality e l’adventure. In tutti i nostri sforzi, ci sforziamo di offrire esperienze straordinarie che accendano le passioni delle persone. Siamo lieti di portare questa visione all’Everton e nella città di Liverpool. Anche se siamo nuovi all’interno del club, comprendiamo appieno il ruolo vitale che l’Everton gioca nella cultura locale, nella storia e nella vita dei tifosi qui e nel mondo. Siamo profondamente impegnati a onorare questa eredità contribuendo positivamente alla comunità, all’economia e alle persone di questa straordinaria città. Ancora una volta, grazie per il vostro continuo supporto”.

