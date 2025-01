La seconda semifinale oggi alle 20 a Riad. Nelle quote dei bookie favoriti i bianconeri, tutte le news sulla partita

Juventus e Milan si sfidano stasera per un posto in finale nella Supercoppa 2025 in corso a Riad, in Arabia Saudita. Dopo il successo dell’Inter contro l’Atalanta, oggi venerdì 3 gennaio è in programma all’Al-Awwal Park Stadium la seconda semifinale tra i bianconeri e i rossoneri.

Dove vederla in tv

Sarà possibile vedere il match in diretta e in chiaro su Canale 5 alle ore 20. La partita sarà trasmessa in live streaming anche su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Dalle ore 19, pre-partita con lo studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari. Telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin, inviati Francesca Benvenuti e Alessio Conti. Post-partita con gli highlights, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola, sempre con la conduzione di Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Cristian Panucci, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico dei bianconeri Thiago Motta dovrebbe puntare sull’unica punta Vlahovic supportato alle spalle da Koopmeiners e sulle fasce da Nico Gonzalez e Yildiz. Francisco Conceicao dovrebbe partire dalla panchina nel match che vedrà il debutto di suo padre Sergio sulla panchina del Milan. Il nuovo tecnico dei rossoneri, chiamato a sostituire Paulo Fonseca, sembra orientato a schierare il tridente formato da Morata, Jimenez e il rientrante Pulisic. Nella difesa a tre potrebbe rivedersi Tomori, intenzionato a restare al Milan nonostante le insistenti voci di mercato che lo riguardano.

Pronostici a favore della Juve

I bookie vedono un’affermazione della Juve nella sfida in programma a Riad, con il segno 1 proposto a 2,35 sia su Snai sia su Planetwin365; l’X è in lavagna a 3,20, mentre il successo del Diavolo vale 3,10. Tre Under consecutivi per il Milan, quattro Over di fila per la Juventus: al King Saud University Stadium riscuote più consensi l’esito con meno di tre reti, visto a 1,71 su 888sport. L’Over è invece valutato 2,28. L’1-1 è giudicato il risultato esatto più plausibile e Bet365 lo paga 6 volte la posta puntata; lo 0-0 – con cui sono terminati gli ultimi due scontri diretti – è invece offerto a 8,50. L’1-0 è proposto a 7,50, mentre il 2-1 vale 9,50; un successo 2-1 del diavolo è visto a 12, un’affermazione 2-0 vale 15 volte la posta puntata.

Francisco Conceicao proverà a infliggere a suo padre Sergio il primo dispiacere sulla panchina del Milan: un gol dell’attaccante portoghese della Juventus è in lavagna a 4,75. Tra gli uomini di Motta, il marcatore più probabile è considerato Vlahovic, la cui presenze nel tabellino dei marcatori è in quota a 2,50. Il Milan ha recuperato Pulisic ma non potrà ancora contare su Leao: un gol dello statunitense paga 5,50 volte la posta puntata, mentre il gol dell’ex di Morata è visto a 4. Il ‘bomber’ Reijnders è invece visto a 4,75.

Nelle quote Antepost è sempre l’Inter a godere dei favori del pronostico. Un successo finale dei campioni d’Italia – che hanno conquistato le ultime tre edizioni della Supercoppa italiana – è in lavagna a 2,75, mentre Atalanta e Juventus sono valutate 4,50. Un successo rossonero, infine, vale 5,25 volte la posta puntata.

