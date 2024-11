Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di San Siro: "Infortuni fanno parte del gioco, dobbiamo essere compatti e determinati"

Thiago Motta ha parlato alla vigilia di Milan-Juve, primo dei due big match della 13esima giornata di Serie A. I bianconeri si presenteranno a San Siro orfani di Dusan Vlahovic, infortunatosi durante la sosta delle Nazionali, e la cui assenza è stata confermata dal tecnico italo-brasiliano. “Di sicuro domani non ci sarà, speriamo che sia lui che gli altri tornino il prima possibile”, ha detto Motta. “Chi è rimasto qui ha lavorato molto bene, anche chi è tornato sta bene pronti per fare una bella partita. Tutti i giocatori hanno caratteristiche diverse e questa è una cosa interessante che dà alternative. Sicuramente Vlahovic non farà parte del gruppo – ha aggiunto – come Nico Gonzalez e Douglas Luiz, come anche Adzic. Tutti gli altri sono a disposizione per la partita di domani”.

Sulle parole di Vlahovic in Serbia sui compiti difensivi, Motta ha replicato: “Io ho fiducia nei giocatori, sanno cosa devono fare sia in fase offensiva che difensiva. In questo siamo tutti d’accordo, è un obbligo e un dovere. Non è una opzione”.

Infortuni fanno parte del gioco, lavoriamo per recuperare tutti

Proprio sulla situazione dell’infermeria, Motta ha aggiunto: “Douglas e Nico stanno impiegando il tempo che ci vuole in base alle loro caratteristiche, tutti stiamo cercando di dare il massimo per farli tornare il prima possibile. Ma ora la concentrazione totale è sulla partita di domani per affrontare una squadra forte come il Milan”.

“Gli infortuni fanno parte del gioco, ora è toccato anche a Dusan e noi giocheremo come abbiamo sempre fatto: attaccando e difendendo insieme, cercando di portare la partita dove conviene a noi. Il Milan è una squadra forte, vanno limitati i suoi punti di forza”, ha spiegato ancora Motta che ha parlato anche di Fagioli. “Gli altri stanno meglio per questo giocano, ma anche chi entra dalla panchina è importante. Perché anche giocare 15′ puoi e devi essere decisivo.

Milan forte, serve Juve compatta e determinata

“Il Milan è una squadra forte in transizione, hanno caratteristiche sia tecniche e fisiche per mettere in difficoltà gli avversari. Tutti i giocatori che hanno sono di qualità, noi dobbiamo essere compatti e pressare bene senza lasciare tanti spazi”, ha detto Motta parlando della squadra di Fonseca. “Dobbiamo dare sempre qualcosa in più e non ho dubbi che lo faremo. Domani è una partita che tutti vogliono giocare, i privilegiati che ci saranno daranno il massimo e mi dispiace per chi non ci sarà perché infortunati. Sarà una partita bella, noi dobbiamo provare a fare il nostro per portarla dalla nostra parte”, ha aggiunto. “Oggi è un campionato molto equilibrato, poi vedremo più avanti. Ma è una cosa che fa bene al pubblico e dobbiamo continuare tutti così dando il massimo per ottenere risultati positivi”, ha detto ancora Motta.

Il Sinner della Juve? Non faccio paragoni, lui è un fenomeno

“Il Sinner della Juve? Non mi piace fare paragoni, lui è un fenomeno del tennis e dello sport. Noi abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo bene, ma penso che non fa bene a nessuno. Abbiamo tanti giocatori ambiziosi, con cultura del lavoro e che sono responsabili. Questa è la strada giusta, così come spero che Sinner continui così perché sta facendo una carriera eccezionale”, ha poi commentato Motta a proposito del campione altoatesino che ha ammirato dal vivo a Torino in occasione delle Atp Finals.

“Weah mi piace molto, è un giocatore che sa fare tutto”

“Di Weah mi piace tutto quello che fa, che faccia gol mi piace tantissimo perché è un attaccante importante. Ma tante altre cose fa bene, è un giocatore interessante perché può giocare a destra, sinistra, da prima punta. E’ generoso e responsabile, capisce di cosa ha bisogno la squadra n un certo momento della partita”. Così l’allenatore della Juventus Thiago Motta nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. “Sono contento che sia in forma e deve continuare così, sia che gioca dall’inizio che a partita in corso”, ha aggiunto.

⏰ | Alle 11:00 la conferenza stampa di mister Thiago Motta in vista della sfida di San Siro 📺 #MilanJuve Seguila LIVE su https://t.co/0WCF8MKZsH: registrati gratuitamente sul nostro sito ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) November 22, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata