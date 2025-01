Decide la doppietta di Dumfries al 49esimo e 61esimo

L’Inter è la prima finalista della Supercoppa italiana che si disputa a Riad in Arabia Saudita. La squadra di Inzaghi ha superato per 2-0 l’Atalanta con doppietta di Dumfries a segno al 49′ e al 61′. Annullata per fuorigioco una rete di Ederson al 72′. L’Inter attenderà domani il nome della vincente della sfida tra Milan e Juventus in vista della finale del 6 gennaio.

