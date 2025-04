Nelle immagini postate su Instagram l'ex capitano della Roma incuriosito e spaventato

Francesco Totti terrorizzato dagli squali alle Maldive. In un video postato sul suo profilo Instagram si vede l’ex calciatore in acqua mentre guarda incuriosito e spaventato gli squali che nuotano sotto di lui. L’ex capitano della Roma è in vacanza con la compagna Noemi Bocchi, i due figli di lei e i suoi, Cristian, Chanel e Isabel.

