Manganiello per Fiorentina-Napoli, a Di Bello lo scontro salvezza Monza-Cagliari

L’Aia ha reso noto gli arbitri designati per le le gare valide per la 19/a giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma sabato 4 e domenica 5 gennaio. Gianluca Manganiello è stato designato per Fiorentina-Napoli in programma sabato prossimo alle 18.00, mentre il derby Roma-Lazio (domenica ore 20.45) sarà diretto da Marco Guida.

Tutte le designazioni della 19esima giornata

Queste le designazioni: Venezia-Empoli (Sabato 04/01 h.15.00) Sacchi; Fiorentina-Napoli (Sabato 04/01 h.18.00) Manganiello; Hellas Verona-Udinese (Sabato 04/01 h.20.45) Dionisi; Monza-Cagliari (h.12.30) Di Bello; Lecce-Genoa (h.15.00) Marinelli; Torino-Parma (h.18.00) Feliciani; Roma-Lazio (h.20.45) Guida.

