Il 29 dicembre del 2022, due anni fa, si spegneva a San Paolo all’età di 82 anni Edson Arantes do Nascimiento, per tutti conosciuto come Pelé, uno dei più grandi campioni della storia del calcio.

‘O Rey’, il Re, così veniva soprannominato dai tantissimi suoi fan, nella sua lunghissima carriera Pelé ha macinato record su record: dalle tre Coppe del Mondo con la nazionale brasiliana agli oltre 1.200 gol tra il Santos, la Selecao e i New York Cosmos.

Già lo scorso anno, a un anno dalla sua morte, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro era stato illuminato con la sua maglia numero 10, e in migliaia erano andati a celebrare la sua vita e carriera nel suo mausoleo nel cimitero di Santos. E anche oggi, saranno tantissimi i tributi al Re del calcio.

