Mandragora pareggia per i toscani che approdano agli ottavi

E’ terminata 1-1 Vitoria Guimaraes-Fiorentina, valida per il girone della Conference League. Portoghesi in vantaggio con Gustavo, al 33esimo del primo tempo. Per i viola pareggio di Mandragora all’87esimo, che consente ai toscani di approdare agli ottavi senza passare dai playoff

