Dopo la sentenza della Corte Ue la A22 lancia un nuovo format con 4 leghe e 96 club partecipanti

La Superlega diventa Unify League. Quattro leghe, novantasei club partecipanti, e – soprattutto – nuovi criteri per l’accesso alla competizione che premiano il merito sportivo e segnano una netta inversione di rotta rispetto alla creazione di un torneo chiuso, uno dei pilastri del progetto iniziale del 2021. A22 Sports Management, a un anno dalla storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dato il via libera alla nascita di manifestazioni calcistiche alternative a quelle organizzate da Fifa e Uefa, ha lanciato la ‘Unify League’, una versione riveduta e corretta della ‘vecchia’ Superlega.

Il nuovo format di A22

La principale novità riguarda la modalità di accesso alla competizione, basata sulla classifica dei campionati nazionali. Le 96 società, appartenenti alle 55 federazioni europee, si divideranno in 4 leghe. Nella principale, la ‘Star League‘, a cui parteciperanno le migliori squadre di ogni campionato nazionale, ci saranno sedici squadre, divise in due gironi da otto con partite di andata e ritorno in casa e trasferta. Stessa formula per la ‘Gold League‘, mentre la ‘Blue League’ e la ‘Union League’ sarà composta da trentadue partecipanti. Per quanto riguarda la trasmissione delle partite, nell’intenzione degli organizzatori c’è la volontà di lanciare la piattaforma streaming ‘Unify’, che offrirà la possibilità di vedere le gare in diretta in forma gratuita, con l’inserimento di alcune pubblicità, senza trascurare abbonamenti premium – a prezzi accessibili – che prevedono funzionalità avanzate come statistiche live e telecamere personalizzate.

La proposta a Fifa e Uefa

In queste ore la A22 Sports Management, la società promotrice del nuovo format, ha inviato una lettera a Uefa e Fifa per ottenere il riconoscimento ufficiale della nuova competizione, forte del contenuto della sentenza della Corte Ue (“qualsiasi competizione, la cui qualificazione sia inclusiva, meritocratica e compatibile con il calendario complessivo, può essere avviata”) e di un sistema di qualificazione rivisto, in linea con la definizione Uefa di ‘modello sportivo europeo’. “Il nostro ampio coinvolgimento con i principali stakeholder ha fatto emergere una serie di sfide urgenti che il calcio deve affrontare, tra cui costi di abbonamento in aumento per i tifosi, un calendario sovraccarico per i giocatori, investimenti insufficienti nel calcio femminile e insoddisfazione per il formato e la governance delle attuali competizioni paneuropee – ha dichiarato Bernd Reichart, Ceo di A22 – La nostra proposta è concepita per affrontare direttamente queste sfide”. A questo punto la ‘palla’ passa nelle mani di Uefa e Fifa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata