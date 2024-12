Il tecnico giallorosso alla vigilia degli ottavi di finale contro i blucerchiati: "Se Dybala ha altre priorità bisogna essere d'accordo in due"

Dopo la dura sconfitta col Como, la Roma si prepara per l’esordio negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. “Coppa Italia occasione di riscatto? Sicuramente, abbiamo fatto un secondo tempo non accettabile (contro il Como, ndr) per essere la Roma. Alla Coppa Italia teniamo, la Roma l’ha vinta nove volte”, ha detto l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della sfida contro i blucerchiati.

“I nostri tifosi ci tengono, così come ci tengo io e i ragazzi. Adesso pensiamo alla Sampdoria, ha cambiato allenatore, sarà una partita da prendere con le molle. Dobbiamo essere pronti e tenaci”, ha aggiunto il tecnico di San Saba.

Dybala? Se ha altre priorità bisogna esser d’accordo in due

Inevitabile una domanda su Paulo Dybala dopo la notizia, uscita nelle ultime ore, dell’avvistamento a Istanbul del suo agente per un possibile interessamento del Galatasaray. “Non lo so, ognuno fa il suo gioco e il suo lavoro. A me fa piacere averlo e metterlo in campo quando sta bene, però se ha altre priorità bisogna essere d’accordo in due”, ha spiegato Ranieri che ha poi aggiunto: “Io voglio soltanto giocatori che siano contenti di stare qua”.

Prendere giocatori che migliorino rosa

“Non commento quello che diciamo con la proprietà, resta tra me e la proprietà. Saremo vigili e con gli occhi aperti, portando giocatori che migliorino quelli che abbiamo e siano da Roma”, ha spiegato ancora Ranieri in risposta a una domanda sulla prossima finestra di mercato di gennaio. “A prendere tanto per prendere io non ci tengo, se si può migliorare si migliora, sennò si va avanti così”, ha aggiunto l’allenatore romanista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata