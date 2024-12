Nuove voci sul possibile addio di La Joya a gennaio, il procuratore avvistato in Turchia

Nuove voci di un addio di Paulo Dybala alla Roma in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportano i media turchi ieri Carlos Novel, agente dell’attaccante argentino, è stato avvistato a Istanbul, dove ha assistito alla partita tra il Trabzonspor e il Galatasaray. La Joya sarebbe finito nel mirino nel club di Istanbul, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Mauro Icardi, che si è procurato la rottura del legamento crociato e sarà fermo ai box fino a fine stagione. Il contratto di Dybala con la Roma è in scadenza nel giugno 2025.

La situazione contrattuale di Dybala

Dybala è ormai da tempo al centro di voci di mercato. Quest’estate il suo nome era stato accostato all’Al-Qadsiah, club dell’Arabia Saudita. Si era parlato di una maxi-offerta per il giocatore che sembrava ormai prossimo all’addio alla Roma, ma alla fine l’affare è saltato. A quanto pare la sconfitta di domenica contro il Como ha fatto esplodere la rabbia dei Friedkin, che ora sarebbero intenzionati a mettere sul mercato più giocatori della rosa, compresi i senatori. A Dybala mancano ormai poche partite da almeno 45 minuti per far scattare il rinnovo del contratto con la Roma fino al 2026 a quasi 8 milioni a stagione.

Le quote dei bookie

I rumors su Dybala hanno allertato anche i bookmaker: in quota, riporta Agipronews, si avvicina la cessione a gennaio, offerta a 2,25 su Sisal, in discesa rispetto al 3,25 di un mese fa. L’argentino non è l’unico “candidato” alla partenza: in tabellone spunta anche Lorenzo Pellegrini, mai titolare in campionato con l’arrivo di Ranieri, visto però lontano da Roma a 6,50, mentre scende a 5,50 su Snai la cessione di Bryan Cristante.

