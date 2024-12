In gol Pellegrini, Abdulhamid e Hermoso

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato contro il Lecce, Clajudio Ranieri cura la Roma anche in Europa. I giallorossi si sono infatti imposti con un netto 3-0 nella sfida di Europa League giocata all’Olimpico contro lo Sporting Braga. Decisive le reti di Pellegrini al 10′, Abdulhamid al 47′ e Hermoso al 91′. La Roma sale quindi a 9 punti in classifica ampiamente in zona qualificazione.

