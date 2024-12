Match cruciale per le speranze di qualificazione dei giallorossi, mentre la squadra di Baroni punta a mantenere l'imbattibilità

Roma e Lazio in campo oggi, giovedì 12 dicembre, nella sesta giornata del girone unico di Europa League. I giallorossi di Claudio Ranieri ospitano i portoghesi del Braga, mentre la Lazio affronta in Olanda l’Ajax di Amsterdam. Ecco dove e quando vedere le partite, in tv e in streaming.

Roma-Braga: dove vederla

La serata di Europa League per le italiane si apre alle 18:45, quando la Roma ospiterà il Braga allo Stadio Olimpico. Questo match rappresenta un momento cruciale per i giallorossi, che puntano a consolidare la loro posizione nel torneo: con 6 punti e solo una vittoria nei primi cinque incontri, la Roma si trova al 21esimo posto in classifica e un eventuale nuovo passo falso potrebbe rendere ancora più difficile il loro percorso. Solo le prime 24 accedono ai turni successivi. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW.

Ajax-Lazio: dove vederla

È messa decisamente meglio in classifica, invece, la Lazio di Marco Baroni, che alle 21 scenderà in campo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per affrontare l’Ajax. I biancocelesti puntano a mantenere l’imbattibilità nella competizione e raggiungere in testa l’Athletic Bilbao, che ieri ha battuto il Fenerbahce. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con possibilità di streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

