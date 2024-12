La squadra di Palladino riceve gli austriaci al Franchi alle 18.45

La Fiorentina torna oggi in campo per la Conference League. La Viola riceve in casa, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, gli austriaci del Lask alle ore 18.45.

Il tecnico dei toscani Raffaele Palladino non nasconde le ambizioni sue e della squadra, reduce da una serie di risultati positivi, l’ultimo contro il Cagliari in serie A: “Domani dobbiamo far punti, è decisiva – ha dichiarato l’allenatore alla vigilia della partita in conferenza stampa – e vogliamo arrivare tra le prime otto per avere un turno di qualificazione in meno. Gli avversari sono organizzati e cercheranno di metterci in difficoltà. Non dovremo commettere disattenzioni. Scenderemo in campo con un grande atteggiamento per fare risultato” ha aggiunto.

Fiorentina-Lask, dove vederla in tv e in streaming

Fiorentina-Lask sarà trasmessa in tv sui Sky Sport Max e Sky Sports (253): sarà possibile vedere la partita anche in streaming su Sky Go e Now.

