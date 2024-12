Con questo successo i viola di Palladino conservano il quarto posto in classifica

Basta un gol di Cataldi alla Fiorentina per avere la meglio sul Cagliari nella gara del Franchi, valida per la 15esima giorna di serie A. Gli uomini di Palladino passano al 24′, quando Cataldi batte a rete su assist di Beltran. I viola salgono provvisoriamente al quarto posto, valido per la Champions league, a 31 punti scavalcando la Lazio che questa sera se la vedrà col Napoli al ‘Maradona’. Cagliari 15esimo con 14 punti.

