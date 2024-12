Il centrocampista nerazzurro: "Progetto serio, voglio rimanere qui"

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha rilasciato una lunga intervista a Dazn in cui ha parlato dell’attuale momento del club nerazzurro fissando anche gli obiettivi per il futuro. “Dal punto di vista sportivo il mio sogno è la Champions. Non può che essere questo il sogno dopo che sei arrivato in finale e non sei riuscito a vincerla. Sono cambiati tanti giocatori però il fulcro, il mister, la società sono gli stessi. Questo però non ci deve distogliere dal campionato: diverse squadre negli anni hanno vinto campionato, coppa di Lega e Champions League. Possiamo farlo anche noi, abbiamo tutte le possibilità. Ci proveremo”, ha continuato Barella reduce dalla sconfitta di misura contro il Bayer Leverkusen.

“È incredibile con quanta facilità Thuram si sia inserito, il nostro non è un modulo facile, bisogna essere complementari – ha aggiunto parlando del compagno di squadra – lui è stato l’aggiunta che ci ha fatto fare lo step in più perché allunga la squadra ma è bravo anche ad abbassarsi a giocare. E poi è un ragazzo spettacolare”.

“La cosa che mi piacerebbe di più è essere ricordato per aver fatto qualcosa di grande per questo club. Io ho sempre manifestato la mia intenzione di rimanere all’Inter, in questo momento vedo un progetto serio e la possibilità di fare qualcosa di grande, quindi non ho mai fatto credere a nessuno, in nessun modo, di volere o poter andare via”, ha spiegato il centrocampista che chiude ogni possibile voce di interesse, di altri club. “Non so neanche se ci siano state offerte, non c’è mai stato nemmeno un confronto con il mio procuratore su questo”, ha continuato ancora Barella impegnato lunedì sera contro la Lazio nel prossimo match di campionato. “Non dico che la Lazio sia una grandissima sorpresa perché è sempre stata una squadra difficile da battere, soprattutto all’Olimpico. Ma bisogna fare loro i complimenti per la scintilla che hanno trovato in questa stagione – ha aggiunto – Gli scontri diretti? Dopo aver vinto il campionato non è mai facile ritrovare quella mentalità, però penso che arriverà presto. L’importante è ritrovare quella compattezza che avevamo un po’ perso e che è sempre stata il nostro punto di forza, ma già nelle ultime partite si è rivisto anche in campionato quello che finora abbiamo tenuto per la Champions League”.

