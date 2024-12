Primo ko per i nerazzurri, decisivo il gol di Mukiele al 90mo

Prima sconfitta per l’Inter in Champions League. La formazione di Inzaghi cade in extremis sul campo del Bayer Leverkusen nell’incontro valido per la sesta giornata della prima fase. I tedeschi di Xabi Alonso si impongono di misura alla BayArena grazie alla rete al 90′ di Mukiele. L’Inter resta a 13 punti nel girone, stessi punti per il Leverkusen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata