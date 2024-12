Vlahovic e McKennie sconfiggono la squadra di Guardiola. I Rossoneri, invece, vincono 2-1 sul finale contro la Stella Rossa. Il Bologna strappa lo 0-0 a casa del Benfica

L’Italia sorride nella sesta giornata di Champions grazie ai successi di Juventus e Milan che hanno sconfitto rispettivamente Manchester City e Stella Rossa. Mezzo sorriso, invece, quello del Bologna che ha strappato uno 0-0 a Lisbona, in casa del Benfica.

Juventus-Manchester City 2-0

La Juventus batte 2-0 il Manchester City nel match valido per la sesta giornata del girone unico di Champions League. Succede tutto nella ripresa: Vlahovic sblocca il risultato con un colpo di testa al 10′, complice un errore di Ederson; McKennie raddoppia al 30′ in girata su cross di Weah. I bianconeri salgono così a quota 11 punti e restano in corsa per un piazzamento diretto agli ottavi, mentre i Citizens restano fermi a 8 e scivolano ai margini della zona playoff.

Milan-Stella Rossa 2-1

Quarta vittoria di fila in Champions League per il Milan, che batte 2-1 a San Siro la Stella Rossa nel match valido per la sesta giornata del girone unico di Champions League e sale a quota 12 punti, pienamente in corsa per un piazzamento diretto agli ottavi di finale. Leao sblocca il risultato al 42′ del primo tempo, nella ripresa l’ex Torino Radonjic pareggia i conti qualche minuto dopo esser entrato, al 22′. Nel finale, al 42′, Abraham trova però il gol vittoria che vale tre punti per il Diavolo.

Benfica-Bologna 0-0

Il Bologna raccoglie il suo secondo punto in Champions League pareggiando 0-0 sul campo del Benfica nel match valido per la sesta giornata della fase a gironi. Risultato che serve poco alla squadra di Italiano, virtualmente eliminata dalla competizione. Gli emiliani avanzano a 2 punti, a meno sei dall’ultimo posto della zona playoff attualmente occupato da Manchester City, Psv e Dinamo Zagabria.

