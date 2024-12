La Dea incassa la prima sconfitta ma esce a testa alta contro i campioni in carica

L’Atalanta lotta ma non basta a fermare il Real Madrid nella serata di Champions League. La formazione di Gasperini si arrende ai Blancos al Gewiss Stadium nell’incontro valido per la sesta giornata della prima fase e incassa il primo ko nel torneo. I Blancos si impongono per 3-2 al termine di un match ricco di emozioni. Gli uomini di Ancelotti sbloccano il risultato dopo 10 minuti con Mbappé, costretto poi a uscire per infortunio. Prima dell’intervallo, De Ketelaere pareggia i conti su rigore. Nella ripresa Vinicius Junior riporta avanti il Real (56′) e tre minuti dopo Bellingham firma il tris. I bergamaschi restano in partita con Lookman (65′) ma la rimonta non si concretizza. Ma è un ko da cui la Dea esce a testa altissima. L’Atalanta resta ferma a 11 punti, il Real sale a 9.

