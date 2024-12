Nona vittoria consecutiva per i nerazzurri che salgono a quota 34 scavalcando il Napoli

L’Atalanta non ferma la sua corsa, supera il Milan per 2-1, ottiene la nona vittoria consecutiva e con 34 punti sale in testa al campionato scavalcando il Napoli che domani affronterà domenica in casa la Lazio . Nella sfida giocata al Gewiss Stadium di Bergamo e valida per la 15ma giornata di Serie A vantaggio della Dea con De Ketelaere al 12′ e pareggio rossonero con Morata al 22′. Decisiva la rete di Lookman all’87’.

Nona vittoria di fila per i bergamaschi

La formazione di Gasperini con la nona vittoria consecutiva eguaglia il proprio record risalente al 2020. Il Milan resta a 22 punti al settimo posto e vede sempre più allontanarsi la possibilità di avvicinarci ai primi posti.

