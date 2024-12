I granata, che non vincono da fine ottobre, salgono a 16 punti mentre i rossoblù a 15

Genoa e Torino hanno pareggiato 0-0 nella gara valida per la 15ma giornata di Serie A disputata al ‘Ferraris’. I granata, che non vincono da fine ottobre, salgono a 16 punti in classifica mentre i rossoblù a 15.

