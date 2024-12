Ora incontreranno la vincente di Roma-Sampdoria

L’ottavo di finale tra Milan e Sassuolo termina con un 6-1 per la squadra di Fonseca. Reti di Chukwueze (doppietta), Leao, Reijnders, Calabria e Abraham. Per il Sassuolo ha invece segnato Mulattieri. Il Milan incontrerà ai quarti la vincente di Roma-Sampdoria in programma il prossimo mercoledì 18 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata