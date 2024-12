Touré lascia i bianconeri in 10 al 4'. Gara in discesa per i rossoblù. Pinamonti la sblocca, l'autogol di Giannetti la chiude

Un’espulsione dopo tre minuti e un autogol nella ripresa: l’Udinese fa harakiri in casa perdendo per 2-0 contro il Genoa, nell’anticipo di mezzogiorno valido per la 14/a giornata di Serie A. Partenza disastrosa per i friulani, con Tourè che sbaglia un retropassaggio e ingenuamente allarga il braccio per stendere Zanoli con una gomitata in viso su una potenziale occasione da gol. Il Var certifica il rosso. Il Genoa ne approfitta subito e dopo 13′ passa in vantaggio con un guizzo da centro area di Pinamonti, su deviazione di Thorsby. Rete convalidata dopo un lungo check del Var.

Nonostante l’inferiorità numerica l’Udinese prova a reagire alzando il baricentro, ma inevitabilmente presta il fianco ai contropiedi della squadra ligure. Così nella ripresa, dopo un paio di chance sprecate è lo scatenato Zanoli a innescare l’azione del raddoppio del Genoa grazie ad un autogol di Giannetti su cross basso del giovane scuola Napoli. Nel finale c’è spazio nelle file genoane anche per Balotelli, che non lascia però il segno. Primi tre punti per Vieira sulla panchina del Grifone, i liguri risalgono a quota 14 punti in classifica fuori dalla zona retrocessione. Resta invece ferma a quota 17 punti l’Udinese, in posizione ancora tutto sommato tranquilla.

