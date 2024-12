Pugliesi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione

Il Lecce ha pareggiato con la Juventus 1-1 nella quattordicesima giornata di Serie A allo stadio Via del Mare. I bianconeri sono passati in vantaggio al 68′ con una rete di Andrea Cambiaso, poi Ante Rebic al 93′ ha segnato il gol del pareggio. Il Lecce è momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, sedicesimo in campionato con 13 punti. La Juventus resta sesta con 26 punti.

