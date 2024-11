Un pari nel derby salvezza tra le due squadre lombarde

Un punto a testa che serve a poco. Como e Monza hanno pareggiato 1-1 nell’anticipo della 14/a giornata del campionato di Serie A, un risultato che lascia le due squadre lombarde nei bassifondi della classifica e con il rischio di vedere allontanarsi la quota salvezza. Gara dai due volti: primo tempo favorevole ai ai padroni di casa, che passano in vantaggio con una incornata vincente di Engelhardt al 36′. Gara giocata a ritmi degni di un derby, con continui capovolgimenti di fronte ma con poche e reali occasioni da gol. Nella ripresa il Monza spinge con maggior determinazione e al 54′ trova il pari con Caprari che trasforma un rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mani in area di Nico Paz rilevato dal Var.

Il Como non ci sta e torna a riversarsi in avanti alla ricerca della vittoria, la squadra di Nesta però si difende con ordine senza rinunciare ad offendere. In pieno recupero, infatti, sono proprio i brianzoli a sfiorare il colpaccio con un destro in spaccata di Djuric che scheggia il palo. L’ultima replica del Como con Belotti che manda alto di testa da centro area, il risultato non cambia e al Senigallia è solo 1-1.

Per il Monza è un altro pari 1-1 dopo quello rimediato col Toro nella precedente giornata di Serie A.

Nesta: “Derby non si perdono ma Monza deve iniziare a vincere”

“I derby non si perdono, questo è fondamentale. Ora dobbiamo iniziare a vincere”. Così l’ allenatore del Monza Alessandro Nesta ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio esterno contro il Como. “Nel primo tempo siamo entrati in campo un po’ contratti. I nostri due centrocampisti centrali giocano sempre novanta minuti e oggi, forse, avevano le gambe un po’ imballate. Abbiamo commesso errori tecnici, perso palloni e dato fiducia al Como. Nella ripresa, con l’ingresso di Maldini, la squadra ha cambiato atteggiamento, mostrando più coraggio e proponendosi maggiormente”, ha detto.

Proprio l’ingresso di Maldini ha cambiato la partita. “Daniel è entrato benissimo. Aveva bisogno di rifiatare, di sentirsi più leggero. E la sua prestazione lo ha dimostrato – ha aggiunto – come lui, anche Caprari e altri giocatori hanno fatto bene. Maldini deve trovare continuità, ma ogni tanto un po’ di riposo gli fa bene a livello di concentrazione”. Su quanto conta questo pareggio in proiezione futura. “Il Como è un’ottima squadra, con un attacco forte, profondo e tecnico. Ogni giocatore ha caratteristiche diverse e ben definite. Considerando il nostro primo tempo, accettiamo il pareggio”, ha concluso Nesta.

