La società: "Siamo obbligati a reagire all'intollerabile presa di posizione delle autorità olandesi". Il match di Europa League si giocherà il 12 dicembre

Dura nota della Lazio alla sindaca di Amsterdam in merito alla vicenda che ha interessato la trasferta vietata ai tifosi biancocelesti nella capitale olandese, per assistere al match di Europa League contro l’Ajax. La partita si giocherà giovedì 12 dicembre alle ore 21.

La nota della Lazio

Il club ha voluto rispondere alle accuse della prima cittadina, Femke Halsema, con una lettera ufficiale notificata anche al presidente della Uefa Aleksander Čeferin. “Scriviamo formalmente per contestare e condannare l’inquietante lettera a firma del sindaco di Amsterdam che lede l’onore e l’immagine della comunità che rappresentiamo. Pur comprendendo la particolare situazione in cui versano i Paesi Bassi, nazione vittima di intollerabili violenze perpetratesi in occasione della gara tra Ajax e Maccabi Tel-Aviv, siamo obbligati a reagire all’altrettanto intollerabile presa di posizione delle autorità olandesi. La lettera inviataci ieri 26/11/2024 è caratterizzata da contenuti discriminatori e offensivi che velano una sostanziale difficoltà delle autorità locali a contrastare e arginare fenomeni di intolleranza che nulla hanno a che vedere con la società che rappresentiamo. Circostanza, questa, aggravata dalla integrale pubblicazione della nota privata (www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/burgemeester/persberichten/wedstrijd-ajax-Lazio-12-december/) che sta generando diverse reazioni nella nostra comunità locale che chiede risposte e reazioni”, si legge nella nota.

“Tra l’altro rappresentiamo che il presidente del Consiglio di Gestione, nonché proprietario del club, è senatore della Repubblica Italiana con importanti incarichi istituzionali fra cui spicca il ruolo di capogruppo della Commissione Straordinaria contro il razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza (c.d. Commissione Segre); nel Consiglio di Sorveglianza della S.S. Lazio è presente il Prof. Mario Venezia, Presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma; fa parte degli organi della S.S. Lazio anche il Prof. Alberto Gambino, membro della Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri)”, prosegue la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata