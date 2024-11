L'allenatore dei giallorossi: "Dybala si è allenato e non ha dolori"

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia della trasferta di Europa League contro il Tottenham. “Dobbiamo svegliarci e dare tutto noi stessi, i ragazzi devono uscire dal campo avendo dato la prestazione. Poi possono giocare bene o male, non si può giocare sempre bene ma la prestazione dipende dal tuo convincimento, dal tuo cuore e dalla forza d’animo”, ha detto il tecnico romanista ai microfoni di SkySport. “Questa dipende da noi, dall’uomo, da sé stessi. Ho chiesto di dare tutto loro stessi e poi accetteremo il risultato. Affrontiamo una squadra che ha rifilato 4 gol al City, veniamo qui con la consapevolezza di incontrare una grande squadra sul suo campo ma noi siamo pronti”, ha aggiunto Ranieri.

Tottenham grande squadra

“Tornare in Inghilterra è sempre qualcosa di speciale. Affrontiamo una signorissima squadra che nelle ultime 15 partite in Europa ha vinto 13 volte e conquistato 2 pareggi, quindi sappiamo quello che ci aspetta”, ha continuato Ranieri. “Senza paura faremo la nostra partita e speriamo di migliorare rispetto quanto fatto a Napoli – ha proseguito – Sappiamo che quando una squadra si trova in queste situazioni bisogna ricaricare l’autostima e tirare fuori i bambini che hanno dentro, perché in fin dei conti sono dei ragazzi. Stanno attraversando un periodo difficile ma ci sono in ogni uomo. Dico sempre che il calcio è una piccola parte della vita di un uomo: ci saranno dei momenti difficili quando saranno adulti e devono imparare a cadere e rialzarsi”.

Dybala si è allenato e non ha dolori

Dybala “si è allenato, non soffre di nessun dolorino. Deciderò domani quello che posso fare”, ha spiegato ancora il tecnico parlando in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Europa League contro il Tottenham. “Una cosa è averlo, un’altra è non averlo, per quello l’ho messo quei pochi minuti (contro il Napoli, ndr) – ha aggiunto – Può inventare una punizione, un passaggio filtrante, non volevo metterlo ma lui è un ragazzo molto attaccato alla squadra. Però gli ho chiesto ‘non ti far male perché sennò è inutile che ti abbia messo dentro'”.

Hummels: “Con Roma sarà storia a lieto fine”

“Quando sono arrivato non mi allenavo da tre mesi, dovevo trovare la condizione migliore. Poi c’è stata una decisione tecnica del mister che ho rispettato, adesso sono sicuro che arriveranno maggiori occasioni di giocare. Sta a me dimostrare al club e ai tifosi di poter giocare sui miei livelli e ripagare la fiducia di tutti. Adesso ciò che conta è invertire questa tendenza non solo a livello personale ma di squadra. Sono sicuro che con la Roma sarà una storia a lieto fine”. Lo ha detto il difensore della Roma Mats Hummels in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Europa League con il Tottenham. “E’ una partita molto importante – ha aggiunto il giocatore tedesco – Per cercare di entrare tra le prime otto è forse l’ultima spiaggia. Sono in palio punti pesanti per gli spareggi, è una grande occasione per invertire la tendenza e far capire che possiamo giocare a un livello più alto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata