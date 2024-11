Sconfitta per i giallorossi nel primo match in panchina di Claudio Ranieri

Il Napoli supera per 1-0 la Roma al ‘Maradona’ nella gara valida per la 13ma giornata di Serie A e mantiene la testa solitaria della classifica con 29 punti. Decide la rete dell’ex Romelu Lukaku al 54′. La Roma, alla prima in panchina di Claudio Ranieri, incassa la terza sconfitta consecutiva dopo i ko contro Verona e Bologna e resta a 13 punti.

