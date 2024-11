L'allenatore ha dichiarato: "Il taglio? Me lo sono fatto da solo, voglio farmi del male", ma sul web circolano voci su rissa o lite negli spogliatoi

Pep Guardiola ferito davanti alle telecamere, nel post partita Manchester City-Feyenoord, terminata 3-3. Il tecnico della squadra inglese si è presentato con dei graffi alla fronte e alla testa e subito il popolo del web si è scatena. Da chi parla di possibile rissa o lite negli spogliatoi a chi propende per un gesto di autolesionismo, tantissimi i commenti alle immagini un po’ shock con le ferite alla testa del tecnico.

Guardiola: “Ferita? Me la sono fatta con l’unghia”

In conferenza stampa dopo la gara di Champions League, quando i giornalisti gli hanno chiesto perché avesse un evidente taglio in fronte, ha detto: “Me lo sono fatto con l’unghia” facendo un gesto, e poi dopo una pausa ha aggiunto: “Voglio farmi del male“, con un accenno di sorriso. C’è però chi parla di una rissa avvenuta negli spogliatoi.

🚨🚨🎙️| Pep Guardiola when asked about the cuts on his nose and head: “I want to harm myself…” pic.twitter.com/lks7c8gFdI — CentreGoals. (@centregoals) November 26, 2024

