Il tecnico spagnolo: "Un privilegio essere qui"

Continua l’avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Il tecnico catalano ha firmato un nuovo contratto biennale con i Citizens. Con il nuovo accordo, Pep avrà trascorso più di un decennio come allenatore del City. Il periodo di Guardiola al City è costellato di successi. Finora ha vinto 18 trofei importanti, tra cui sei titoli di Premier League e una Champions League. Con la vittoria della Premier League la scorsa stagione, il City è diventato la prima squadra maschile nella storia del calcio inglese a vincere quattro titoli consecutivi nella massima serie.

Guardiola: “Un privilegio essere qui”

“Il Manchester City significa molto per me. Questa è la mia nona stagione qui. Abbiamo vissuto così tanti momenti fantastici insieme. Ho un sentimento davvero speciale per questa squadra di calcio”. Così Pep Guardiola, tecnico del Manchester City dopo il suo rinnovo con i Citizens per altri due stagioni. “Ecco perché sono così felice di restare per altre due stagioni.Grazie a tutti per aver continuato a darmi fiducia e a supportarmi: il proprietario, il presidente Khaldoon, Ferran, Txiki, i giocatori e naturalmente i tifosi… tutti quelli legati al Manchester City. È sempre stato un onore, un piacere e un privilegio essere qui”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata