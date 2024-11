La rivelazione durante il programma 'Lo Stato delle Cose': "Era in evidente stato di alterazione". I fatti sarebbero stati ripresi in un video

Nella puntata di lunedì del suo programma ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3, il giornalista e conduttore Massimo Giletti ha fatto una rivelazione: un famoso calciatore di una squadra di Milano avrebbe picchiato una ragazza in un locale notturno, e i fatti sarebbero stati ripresi in un video, di cui lo stesso Giletti avrebbe preso visione.

Il racconto di Giletti

“Ho visto un famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano colpire in modo violento una ragazza. La ragazza finisce su un tavolo, viene rialzata e lui, lo stesso giocatore, in evidente stato di alterazione, la ricolpisce, tenta di colpirla con un altro colpo. Dopodiché ci sono altre immagini dove lo stesso giocatore sfascia un muro e poi fa altre cose”, ha descritto Giletti, dicendo che la redazione ha deciso di non fare vedere il video o dare ulteriori informazioni “perché dobbiamo fare degli accertamenti”. Non ha specificato, dunque, se il giocatore che avrebbe commesso questi fatti sia dell’Inter o del Milan. In ogni caso, il conduttore ha detto: “Noi ci fermiamo qui su questa cosa, ma andremo avanti perché credo che se tu ti metti, come ha messo il giocatore ieri (in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ndr) un simbolo rosso sul volto e poi fai queste cose, è poco adatto questo sistema”.

