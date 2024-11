Per i rossoneri, che salgono a 9 punti in classifica, segnano Pulisic, Leao e Abraham

Il Milan passa a Bratislava contro lo Slovan nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Vittoria di misura con il risultato di 2-3 e tanti rischi nel finale, ma i tre punti sono importantissimi in chiave qualificazione al prossimo turno: il Diavolo sale a 9 punti in classifica. Al 21′ a portare in vantaggio i rossoneri ci ha pensato Christian Pulisic, poi il pareggio di Barsegyan al 24′. Nella ripresa, Leao al 68′ e Abraham al 71′ hanno spostato gli equilibri ma nel finale il gol di Marcell all’88’ ha fatto venire i brividi agli uomini di Fonseca. I padroni di casa hanno chiuso in 10 per l’espulsione di Tolic al 90′.

