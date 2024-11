Inizia con un pareggio l'avventura di Vieira sulla panchina dei liguri

Finisce in parità la partita tra Genoa e Cagliari (2-2), sfida salvezza valida per la 13a giornata di Serie A. Marin sblocca il risultato per i sardi segnando su rigore all’8′, immediata reazione dei padroni di casa che trovano il pareggio al 12′ con Frendrup. Nella ripresa al 14′ Miretti firma il gol del sorpasso, ma nel finale gli ospiti acciuffano il pareggio grazie al rigore trasformato da Piccoli al 43′. Inizia così con un pareggio l’avventura di Patrick Vieira sulla panchina del Grifone. Entrambe le squadre salgono così a 11 punti in classifica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata