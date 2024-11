Dopo la fase a gironi ecco il programma degli scontri diretti. Per gli azzurri sfida con i tedeschi. Le partite il 20 e 23 marzo

Nella Nations League 2024 torna il classico Italia-Germania ai quarti di finale. I sorteggi del tabellone sono stati effettuati oggi a Nyon, sede della Uefa in Svizzera, alla presenza di Marco Domenichini, vice del Ct Luciano Spalletti. Negli altri quarti di finale si troveranno di fronte Paesi Bassi-Spagna, Croazia-Francia e Danimarca-Portogallo. I quarti di finale della Lega A si svolgeranno giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025. L’Italia giocherà la prima partita in casa. Le semifinali della Lega A si svolgeranno in gara unica il 4 e 5 giugno, mentre la partita per il terzo posto e la finale per il primo si terranno domenica 8 giugno. Proprio in semifinale la vincente di Italia-Germania affronterà la vincente della sfida tra Danimarca e Portogallo. Nell’altra semifinale si affronteranno invece la vincente di Paesi Bassi-Spagna e Croazia-Francia.

Domenichini: “Germania forte ma Italia può far bene”

“La Germania è una squadra molto forte – il commento di Domenichini – strutturata e con una grande tradizione, che ha il giusto mix tra giovani e meno giovani. Saranno due partite difficilissime, ma noi ci giocheremo le nostre chance perché siamo consapevoli di poter far bene”.

Nagelsmann: “Italia grande squadra”

“Non vedo l’ora. Loro sono un grande avversario che, come noi, ha ritrovato la sua vecchia forza. L’Italia gioca un calcio molto offensivo e aggressivo. In questo momento giocheremo contro l’avversario più stabile che avremmo potuto avere”, ha sottolineato il ct della Germania Julian Nagelsmann. Il ct tedesco ha aggiunto: “È positivo per la nostra crescita competere con le migliori squadre. Se arriviamo alle semifinali, sarà una partita emozionante anche contro Danimarca o Portogallo”.

La lunga storia di Italia-Germania

Quando si parla di Italia-Germania il ricordo dei tifosi italiani ovviamente non può non andare ad alcune delle pagine più belle nella storia del nostro calcio. A partire dalla ‘partita del secolo’, la semifinale del Mondiale di Messico ’70 vinta 4-3 dagli Azzurri del ct Valcareggi. Una partita entrata di diritto nella leggenda, con gli Azzurri in vantaggio nel primo tempo con Boninsegna e poi raggiunta al 90′ da Schnellinger. Nei supplementari succede di tutto: Muller porta avanti i tedeschi, Burgnich pareggia una prima volta a cui fa seguito un bellissimo gol di Riva. Ancora Muller firma il pari per la Germania, seguito subito dopo dall’iconico gol di Rivera che spiazza Maier di piatto destro su assist di Boninsegna dalla sinistra.

Altrettanto indimenticabile la notte dell’11 luglio 1982 quando al Santiago Bernabeu gli Azzurri di Bearzot battono la Germania 3-1 e si laureano campioni del Mondo per la terza volta. I gol di Rossi, l’urlo di Tardelli e il tris di Altobelli fanno esultare in tribuna anche il presidente Sandro Pertini. Come poi non ricordare un’altra storica semifinale Mondiale, quella del 2006 vinta dagli Azzurri di Lippi in casa dei tedeschi a Dortmund. I gol di Grosso e Del Piero nei supplementari spalancarono all’Italia la strada verso il suo ultimo trionfo iridato. In totale sono 37 i precedenti con la Germania, con 15 vittorie per l’Italia, 13 pareggi e 9 sconfitte, compresa quella nell’ultimo confronto in Nations League nel giugno 2022 a Mönchengladbach (5-2 il risultato). L’ultimo successo azzurro contro i tedeschi risale al 28 giugno 2012, quando la Nazionale superò 2-1 la Germania nella semifinale del Campionato Europeo grazie alla doppietta realizzata da Mario Balotelli.

Sorteggi playoff promozione

Questi i sorteggi degli accoppiamenti dei playoff promozione della Nations League: Playoff Promozione League A/B: Turchia-Ungheria; Ucraina-Belgiuo; Austria-Serbia; Grecia-Scozia. Playoff Promozione League B/C: Kosovo-Islanda; Bulgaria-Irlanda; Armenia-Georgia; Slovacchia-Slovenia. Playoff Promozione League C/D: Gibilterra-Lettonia; Malta-Lussemburgo.

