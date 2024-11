Tensione fuori e dentro lo Stade de France, a Parigi, tra tifosi francesi e israeliani in occasione della gara Francia-Israele, valida per la quinta giornata di Nations League. Sostenitori filo-palestinesi si sono radunati nei pressi dello stadio nonostante la massima sicurezza disposta dal governo in vista del match dopo gli scontri avvenuti la settimana scorsa ad Amsterdam. Israele aveva invitato i suoi cittadini a non andare a vedere la partita con la Francia, proprio per il timore di scontri.

Centinaia di persone hanno protestato a Saint-Denis contro il governo francese per aver ospitato la partita al grido “Palestina libera”. Il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro Michel Barnier e due ex presidenti francesi, Francois Hollande e Nicolas Sarkozy, hanno assistito alla partita.

