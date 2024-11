Fischiato l'inno nazionale dello Stato ebraico

Tensione allo Stade de France di Parigi durante la partita di Nations League tra Francia e Israele, finita con il punteggio di 0-0. Accenno di rissa tra tifosi transalpini e israeliani nella curva nord, sopra il settore del gruppo organizzato francese degli Irrésistibles. Come riporta l’Equipe, alcune dozzine di persone si sono affrontate con pugni e calci per alcuni minuti. All’inizio della rissa hanno preso parte diverse persone con bandiere israeliane. I due gruppi sono stati poi separati da un doppio cordone di steward. In precedenza erano stati sentiti alcuni fischi quando è stato annunciato l’undici israeliano e quando è stato suonato l’inno nazionale dello Stato ebraico.

Venduti meno di 20mila biglietti su 80mila

Circa 4.000 persone, tra poliziotti e personale di sicurezza, sono state schierate dentro e intorno allo Stade de France, con altri 1.500 poliziotti sui mezzi pubblici. Diversi autobus che trasportavano tifosi israeliani sono arrivati sotto scorta della polizia e alcuni sventolavano bandiere all’interno dello stadio. Meno di 20.000 biglietti su 80.000 sono stati venduti, con circa 150 sostenitori israeliani presenti. Un paio d’ore prima della partita, una manifestazione pro-Palestina ha attirato diverse centinaia di persone in una piazza di Saint-Denis per protestare contro lo svolgimento della partita. Non sono stati segnalati incidenti. Le autorità di Parigi erano in stato di massima allerta in seguito ai violenti scontri di Amsterdam prima e dopo una partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Le autorità olandesi hanno affermato che i tifosi di entrambe le parti erano coinvolti nei disordini, ma gli assalti ai tifosi del Maccabi hanno scatenato indignazione e sono stati ampiamente condannati come antisemiti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata