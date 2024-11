“Quando presenterò il progetto si evidenzieranno tutte le organizzazioni, soprattutto la qualità tecnica e la salvaguardia e la conciliazione dell’aspetto urbanistico, architettonico e sportivo“. Queste le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, in merito al recente accordo dei biancocelesti con la società internazionale Legends per la pianificazione e gestione del nuovo Stadio Flaminio a Roma. Lotito ha parlato nella Capitale, a margine di un incontro in Senato sul rinnovamento degli impianti sportivi in Italia.

