Intanto si alzano le misure di sicurezza per il match di Nations League Francia-Israele di giovedì

La partita di Europa League tra Besiktas e Maccabi Tel-Aviv del 28 novembre 2024 si svolgerà al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, a seguito della decisione delle autorità turche di non ospitarla in Turchia. Lo comunica la Uefa in una nota, spiegando che la partita si giocherà a porte chiuse a seguito di una decisione delle autorità locali ungheresi.

Si avvicina Francia-Israele

I calciatori e i tifosi israeliani “sono i benvenuti”. Lo ha assicurato oggi il ministro francese per gli Affari europei, Benjamin Haddad, che si è anche detto favorevole a misure a livello europeo per combattere l’antisemitismo. Giovedì allo Stade de France di Saint-Denis si svolgerà la partita Francia-Israele della Nations League, con timori di disordini dopo le violenze contro i tifosi ebrei della scorsa settimana ad Amsterdam, dove si è svolto la sfida tra Ajax e Maccabi Tel Aviv di Champions league.

“I calciatori e i tifosi israeliani sono i benvenuti a Parigi”, come è avvenuto con gli atleti e i tifosi israeliani durante i Giochi Olimpici di Parigi dell’estate scorsa, ha dichiarato Haddad durante un’intervista al canale francese CNews trasmesso anche dalla radio Europe 1. Hadda si è rallegrato del fatto che la Francia “non ha ceduto alle intimidazioni” e al “ricatto” mantenendo la partita Francia-Israele allo Stade de France e ha sottolineato l’importanza della presenza del presidente Emmanuel Macron e del primo ministro Michel Barnier, come gesto di ‘amicizia’. Alla partita sarà presente anche l’ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata