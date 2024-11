Il giocatore della Nazionale ora militava nell'LDU di Quito: ha perso la vita in un incidente stradale

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto in un incidente stradale il 22enne Marco Angulo. A confermare la notizia del decesso del giocatore della Nazionale dell’Ecuador è stata la Federcalcio ecuadoriana e la Liga Deportiva Universitaria di Quito, squadra in cui giocava il calciatore, in prestito dal FC Cincinnati, team della MLS, il campionato statunitense. “Con profondo dolore e tristezza che vi informiamo della morte del nostro caro calciatore Marco Angulo”, scrive sui social la LDU porgendo le proprie condoglianze alla famiglia di Angulo.

Estarás siempre en nuestros corazones querido amigo. 🕊️ pic.twitter.com/vWmAAKehpl — LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 12, 2024

Marco Angulo morto per le ferite riportate in un incidente stradale

Marco Angulo è morto per le ferite riportate in un incidente d’auto che ha ucciso anche il suo ex compagno di squadra giovanile Roberto Cabezas, ha fatto sapere la Federcalcio ecuadoriana. Il 22enne era un passeggero di un’auto che si è schiantata contro una barriera metallica sull’autostrada Rumiñahui, a sud-est di Quito, il 7 ottobre scorso. Anche il conducente e Cabezas, che giocava nell’Independiente Juniors, sono rimasti uccisi nell’incidente.

Angulo ha riportato gravi ferite alla testa e una contusione polmonare. È stato posto in coma artificiale, ma è morto per le ferite riportate lunedì sera, come riporta il quotidiano El Universo.

