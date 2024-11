La sblocca Weah nel primo tempo, la chiude Yildiz nella ripresa. La squadra di Motta sale momentaneamente al secondo posto

Il primo derby della Mole di Motta e Vanoli sorride al tecnico della Juventus, che piega i rivali con un gol per tempo, firmati da Weah e Yildiz, e almeno per una notte si ritrova secondo in classifica. Un successo di forza e mai in discussione quello dei bianconeri, che permette alla Vecchia Signora di accomodarsi con serenità in poltrona davanti alla tv per vedere da spettatrice interessata il big match tra Inter e Napoli, con la consapevolezza di essere pienamente in corsa sul treno scudetto.

E’ crisi nera invece per il Torino, alla sesta sconfitta nelle ultime sette uscite. La resa nella stracittadina di certo è quello che fa più male, alla piazza e a tutto l’ambiente, e rappresenta il punto più basso del nuovo corso Vanoli, che dopo la partenza sprint di inizio stagione non sta riuscendo a invertire la spirale negativa di risultati. Il primo (e unico) tiro in porta dei granata, arrivato al 44′ della ripresa con Sanabria in precario equilibrio, testimonia l’andamento del derby, che la Juve ha dominato sbloccando il risultato al 18′ con Weah – al terzo gol nelle ultime quattro uscite – e chiudendo ogni discorso nel finale con un colpo di testa di Yildiz su cross di Conceiçao, sempre più fondamentale nelle trame di gioco anche subentrando dalla panchina.

Motta: “Partita solida e seria, Yildiz e Weah possono migliorare ancora”

“E’ sempre importante giocare con grande equilibrio, abbiamo fatto un’altra buona partita e una buona prestazione. Sono tre punti importanti, sono contento sia della prestazione che del risultato. Ringrazio anche il nostro pubblico che stasera ci ha dato tantissimo e i giocatori, perché stasera non era facile. Era la terza partita della settimana, abbiamo gestito bene le energie. Abbiamo fatto una partita solida e molto seria, concreta quando abbiamo dovuto, in cui abbiamo meritato di vincere”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto nel derby contro il Torino. “Weah e Yildiz “possono migliorare ancora tantissimo – ha poi aggiunto – Oggi sono molto contento del gol di Yildiz, dobbiamo insistere con lui su questo attacco dell’area di rigore, chiudendo sul secondo palo. Timothy lo fa molto bene, è abituato a farlo, in fase difensiva hanno fatto una buona partita tutti i quattro davanti, anche Vlahovic e Koopmeiners”.

