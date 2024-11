La squadra di Pecchia si allontana dalla zona retrocessione mentre i lagunari restano ultimi in classifica

Dopo due mesi il Parma torna a vincere in campionato battendo 2-1 in trasferta il Venezia nella sfida salvezza valida per la dodicesima giornata di Serie A. Padroni di casa in vantaggio al 5′ con Nicolussi Caviglia, su assist di Oristanio, Valeri pareggia i conti al 17′. Nella ripresa la squadra di Di Francesco spinge ma a trovare il gol vittoria sono gli emiliani al 23′, al termine di un’azione in contropiede finalizzata dal neoentrato Bonny dopo una corta respinta di Stankovic. Il Parma sale così a quota 12 punti e si allontana dalla zona retrocessione, mentre il Venezia, al secondo ko di fila, resta ultimo a 8 punti.

