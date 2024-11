L’amministratore delegato del Maccabi, Ben Mansford, ha parlato con la stampa all’aeroporto internazionale di Israele mentre alcuni tifosi rientravano da Amsterdam. “Molte persone sono andate a vedere una partita di calcio per sostenere Israele, per sostenere la stella di Davide”, ha detto. Il fatto che siano stati attaccati “è un momento molto triste per tutti noi, visto l’ultimo anno che abbiamo avuto”, ha aggiunto.

