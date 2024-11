Dopo la rete del pari, i giallorossi vanno vicini al successo colpendo ben due traverse

Finisce in parità 1-1 la sfida del Via del Mare tra Lecce-Empoli, match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni da gol, con la squadra di D’Aversa che era riuscita a sbloccarla meritatamente al 33′ grazie a una conclusione rasoterra precisa di Pietro Pellegri (secondo gol consecutivo), il Lecce di Gotti lotta e trova il gol del pari in una ripresa giocata con un’intensità più alta. A pensarci è stato Pierotti, subentrato nel primo tempo al posto dell’infortunato Banda, con una bella incornata. Dopo la rete del pareggio, i giallorossi vanno vicino alla vittoria in almeno tre occasioni senza però trovare il vantaggio colpendo ben due traverse (una di Sansone su punizione e una di Krstovic).

