Infortunio in allenamento per Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo del Milan ha riportato un forte trauma cranico in uno scontro di gioco e sarà costretto a saltare la partita di campionato del weekend, che i rossoneri giocheranno a Cagliari. Morata è stato prontamente portato in ospedale dove è stata effettuata una risonanza, con esito negativo. Ora sta meglio e rimarrà in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi.

