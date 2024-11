Le immagini di un match ricco di gol

Il Milan compie una vera impresa nella quarta giornata di Champions League, vincendo per 3-1 in casa del Real Madrid. Con una prestazione memorabile, i rossoneri guidati da Paulo Fonseca conquistano tre punti fondamentali che li portano a quota 6 punti in classifica, appaiati ai Blancos in zona playoff.

