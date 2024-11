Le reti rossonere di Thiaw, Morata e Reijnders

Il Milan si impone per 3-1 in casa del Real Madrid, in una gara valida per la quarta giornata di Champions League. Le reti di Thiaw (Milan) al 12′, Vinicius Jr. (Real) su rigore al 23′, Morata (Milan) al 39′ e Reijnders (Milan) al 73′.

